Генсек ООН назвал главную угрозу для всего мира, ради которой нужно объединиться

По словам Гутерриша, пандемия коронавируса несет угрозу не только угрожает жизни и здоровью людей, но и приводит к разделениям на богатых и бедных и другим проблемам во всем мире.

"Пандемия продолжает угрожать жизням, условиям жизни и будущему. Эти вызовы усложняются расколом, который угрожает миру и разделением на богатых и бедных", - сказал Гутерриш.

Он также отметил, что мировому сообществу нужно объединить усилия в борьбе с пандемией.

"Пора сосредоточиться на борьбе с общим врагом - пандемией... Необходимо активизировать усилия по вакцинации от коронавируса и реагированию на изменение климата. Войнам против друг друга необходимо положить конец", - сказал он.