Генсек ООН назвав головну загрозу для всього світу, заради якої потрібно об'єднатися

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав світову спільноту об'єднатися в боротьбі з коронавірусом. За його словами, пандемія коронавірусу несе небезпеку всьому світу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію 76-ї сесії Генасамблеї ООН.
За словами Гутерріша, пандемія коронавірусу несе загрозу не тільки загрожує життю і здоров'ю людей, але і призводить до поділів на багатих і бідних та інших проблем у всьому світі.
"Пандемія продовжує загрожувати життю, умовам життя та майбутньому. Ці виклики ускладнюються розколом, який загрожує миру і поділом на багатих та бідних", - сказав Гутерріш.
Він також зазначив, що світовій спільноті потрібно об'єднати зусилля в боротьбі з пандемією.
"Пора зосередитися на боротьбі із загальним ворогом - пандемією... Необхідно активізувати зусилля з вакцинації від коронавірусу і реагування на зміну клімату. Війнам проти один одного необхідно покласти край", - сказав він.
Як відомо, в Нью-Йорку стартувала сесія Генеральної Асамблеї ООН. На ній обговорюють питання клімату, коронавірусу та інші.