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Генсек ООН назвав головну загрозу для всього світу, заради якої потрібно об'єднатися

Автор: Наталья Скороход

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав світову спільноту об'єднатися в боротьбі з коронавірусом. За його словами, пандемія коронавірусу несе небезпеку всьому світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію 76-ї сесії Генасамблеї ООН.

За словами Гутерріша, пандемія коронавірусу несе загрозу не тільки загрожує життю і здоров'ю людей, але і призводить до поділів на багатих і бідних та інших проблем у всьому світі.

"Пандемія продовжує загрожувати життю, умовам життя та майбутньому. Ці виклики ускладнюються розколом, який загрожує миру і поділом на багатих та бідних", - сказав Гутерріш.

Він також зазначив, що світовій спільноті потрібно об'єднати зусилля в боротьбі з пандемією.

"Пора зосередитися на боротьбі із загальним ворогом - пандемією... Необхідно активізувати зусилля з вакцинації від коронавірусу і реагування на зміну клімату. Війнам проти один одного необхідно покласти край", - сказав він.

Як відомо, в Нью-Йорку стартувала сесія Генеральної Асамблеї ООН. На ній обговорюють питання клімату, коронавірусу та інші.

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Коронавірус