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В Германии более 50% жителей получили одну дозу COVID-вакцины

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Берлин, Понедельник 28 июня 2021 14:11
В Германии более 50% жителей получили одну дозу COVID-вакцины Фото: в Германии более 50% жителей получили одну дозу COVID-вакцины (freepik.com)
Автор: РБК-Украина

В Германии первую дозу вакцина от коронавируса получили 44,6 млн жителей страны. Таким образом, первую прививку в стране получили 53,6% немцев.

Об этом заявил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан в Twitter.

Он также добавил, что 29,4 млн граждан, то есть 35,4%, полностью прошли курс вакцинации.

"44,6 млн. граждан (53,6%) привиты хотя бы один раз, более чем каждый третий (35,4% / 29,4 млн.) имеет полную защиту от прививок. Таким образом, наша цель на июнь для Германии - вакцинировать как минимум каждого второго жителя один раз и как минимум каждого третьего жителя полностью - была перевыполнена", - написал он.

Напомним, ранее Шпан заявил, что в Германии штамм "Дельта" станет господствующим в течение лета. В связи с этим власти стремятся ускорить программу по вакцинации.

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