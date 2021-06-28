ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Німеччині понад 50% жителів отримали одну дозу COVID-вакцини

Новость на русском →
Берлін, Понеділок 28 червня 2021 14:11
У Німеччині понад 50% жителів отримали одну дозу COVID-вакцини Фото: у Німеччині більше 50% жителів отримали одну дозу COVID-вакцини (freepik.com)
Автор: РБК-Україна

У Німеччині першу дозу вакцина від коронавірусу отримали 44,6 млн жителів країни. Таким чином, перше щеплення в країні отримали 53,6% німців.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан у Twitter.

Він також додав, що 29,4 млн громадян, тобто 35,4%, повністю пройшли курс вакцинації.

"44,6 млн. громадян (53,6%) щеплені хоча б один раз, більш ніж кожен третій (35,4% / 29,4 млн.) має повний захист від щеплень. Таким чином, наша мета на Червень для Німеччини - вакцинувати як мінімум кожного другого жителя один раз і як мінімум кожного третього жителя повністю - була перевиконана", - написав він.

Нагадаємо, раніше Шпан заявив, що у Німеччині штам "Дельта" стане панівним протягом літа. У зв'язку з цим влада прагне прискорити програму з вакцинації.

Читайте РБК-Україна в Google News
Германия Коронавірус Вакцинація
Карантин в Україні
Карантин в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19