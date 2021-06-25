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"Вопрос недель": в Германии прогнозируют доминирование коронавируса "Дельта" этим летом

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Германия, Пятница 25 июня 2021 12:45
"Вопрос недель": в Германии прогнозируют доминирование коронавируса "Дельта" этим летом Фото: в Германии прогнозируют доминирование коронавируса "Дельта" этим летом (GettyImages)
Автор: Андрей Василюк

Более заразный вариант коронавируса Delta станет господствующим в Германии в течение лета. Из-за угрозы этого штамма власти стремятся ускорить программу по вакцинации.

Об этом 25 июня заявил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан, передает Reuters.

"Вариант Delta станет преобладающим летом, это больше вопрос недель, чем месяцев", - сказал Шпан на пресс-конференции. Он добавил, что данный вариант сейчас составляет более 15% случаев коронавируса, о которых сообщается в Германии.

Шпан сказал, что распространение этого варианта будет зависеть от количества людей, получающих прививки, и от уровня заражения.

Напомним, ранее главный санитарный врач Игорь Кузин сказал, что украинцам понадобится сдать тест на COVID при возвращении из России, Индии, Португалии и Великобритании. В этих странах сейчас больше всего распространен дельта-штамм коронавируса.

Кроме того, источники РБК-Украина сообщили, что правительство может изменить алгоритм введения карантина в стране, который предусматривает введение ограничений в конкретных населенных пунктах.

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