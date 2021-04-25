В Германии медсестра подменила вакцину BioNTech физраствором

Медсестре, Как отмечает NDR, около 40 лет. Ей было поручено задание по подготовке шприцев в центре вакцинации. Она, очевидно, выпустила на пол ампулу с вакциной Biontech и разбила ее. После этого она оставила шприцы исключительно с солевым раствором, предназначенным для разведения.

Инцидент произошел в среду около 8 утра. Для того чтобы скрыть несчастный случай, медсестра сначала ничего не сказала. Лишь в субботу вечером (24 апреля) работник поделилась с коллегой, после чего об этом узнали ответственные, а медсестру немедленно уволили с работы.

Полиция Вильгельмсхафена начала расследование по подозрению в телесных повреждениях. Во время допроса обвиняемая предоставила развернутые показания.

По данным местных властей, пока невозможно определить, кто получил шприц с солевым раствором. Полиция хочет найти всех пострадавших. Тест на антиген 5 мая должен выяснить, была ли в отношении людей, получавших прививки из той партии, применена настоящая вакцина.

"На данный момент невозможно определить, кто из людей, которые были привиты к обеду в среду, 21 апреля 2021 года, получил один из 6 шприцев с солевым раствором", - сообщили в полиции.