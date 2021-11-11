В Германии могут закрыть рождественские ярмарки из-за COVID-19
В Германии знаменитые рождественские ярмарки под угрозой закрытия из-за пандемии коронавируса. Их должны открыть через неделю при условии соблюдений правил безопасности, но некоторые зесли уже засомневались, что это будет возможным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Правительство объявило, что ярмарки будут открыты, если немцы будут соблюдать меры безопасности. Сюда входят документы о вакцинации или доказательства выздоровления от коронавируса, расстояния между прилавками, маски и соблюдение дистанции.
Однако власти от Баварии на юге до Саксонии и Тюрингии на востоке начали объявлять об отмене открытия запланированных рынков.
Нюрнберг, один из самых популярных рынков страны, должен был открыться, но его церемония открытия будет проходить только в онлайн-режиме. Другие города, такие как Дортмунд, отменили церемонии рождественских огней, аргументируя это тем, что правила охраны труда и техники безопасности сделали мероприятия слишком дорогостоящими.
Глава рынка в Дрездене настроен оптимистично. Он надеется открыть ярмарку уже 24 ноября. Ситуацию в его случае спасает то, что рынок очень большой и люди будут меньше контактировать друг с другом.
"Протяженность нашего рынка составляет 500 метров, это самая длинная набережная в Германии, и мы откроемся. Все настолько разбросано, что нет необходимости проводить контроль, будь то тесты или паспорта вакцины", - заявил он.
Напомним, что в Германии установили новый рекорд по заболеваемости коронавирусом. Такого не происходило с прошлого года.