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В Германии могут закрыть рождественские ярмарки из-за COVID-19

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Германия, Четверг 11 ноября 2021 06:11
В Германии могут закрыть рождественские ярмарки из-за COVID-19 Фото: в Германии могут закрыть рождественские ярмарки из-за COVID-19 (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В Германии знаменитые рождественские ярмарки под угрозой закрытия из-за пандемии коронавируса. Их должны открыть через неделю при условии соблюдений правил безопасности, но некоторые зесли уже засомневались, что это будет возможным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Правительство объявило, что ярмарки будут открыты, если немцы будут соблюдать меры безопасности. Сюда входят документы о вакцинации или доказательства выздоровления от коронавируса, расстояния между прилавками, маски и соблюдение дистанции.

Однако власти от Баварии на юге до Саксонии и Тюрингии на востоке начали объявлять об отмене открытия запланированных рынков.

Нюрнберг, один из самых популярных рынков страны, должен был открыться, но его церемония открытия будет проходить только в онлайн-режиме. Другие города, такие как Дортмунд, отменили церемонии рождественских огней, аргументируя это тем, что правила охраны труда и техники безопасности сделали мероприятия слишком дорогостоящими.

Глава рынка в Дрездене настроен оптимистично. Он надеется открыть ярмарку уже 24 ноября. Ситуацию в его случае спасает то, что рынок очень большой и люди будут меньше контактировать друг с другом.

"Протяженность нашего рынка составляет 500 метров, это самая длинная набережная в Германии, и мы откроемся. Все настолько разбросано, что нет необходимости проводить контроль, будь то тесты или паспорта вакцины", - заявил он.

Напомним, что в Германии установили новый рекорд по заболеваемости коронавирусом. Такого не происходило с прошлого года.

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