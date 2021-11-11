В Германии могут закрыть рождественские ярмарки из-за COVID-19

В Германии знаменитые рождественские ярмарки под угрозой закрытия из-за пандемии коронавируса. Их должны открыть через неделю при условии соблюдений правил безопасности, но некоторые зесли уже засомневались, что это будет возможным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Правительство объявило, что ярмарки будут открыты, если немцы будут соблюдать меры безопасности. Сюда входят документы о вакцинации или доказательства выздоровления от коронавируса, расстояния между прилавками, маски и соблюдение дистанции.

Однако власти от Баварии на юге до Саксонии и Тюрингии на востоке начали объявлять об отмене открытия запланированных рынков.

Нюрнберг, один из самых популярных рынков страны, должен был открыться, но его церемония открытия будет проходить только в онлайн-режиме. Другие города, такие как Дортмунд, отменили церемонии рождественских огней, аргументируя это тем, что правила охраны труда и техники безопасности сделали мероприятия слишком дорогостоящими.

Глава рынка в Дрездене настроен оптимистично. Он надеется открыть ярмарку уже 24 ноября . Ситуацию в его случае спасает то, что рынок очень большой и люди будут меньше контактировать друг с другом.