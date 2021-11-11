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У Німеччині можуть закрити різдвяні ярмарки через COVID-19

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Німеччина, Четвер 11 листопада 2021 06:11
У Німеччині можуть закрити різдвяні ярмарки через COVID-19 Фото: у Німеччині можуть закрити різдвяні ярмарки через COVID-19 (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В Німеччина знамениті різдвяні ярмарки під загрозою закриття через пандемію коронавірусу. Їх повинні відкрити через тиждень за умови дотримань правил безпеки, але деякі штати вже засумнівалися, що це буде можливим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Уряд оголосив, що ярмарки будуть відкриті, якщо німці будуть дотримуватися заходів безпеки. Сюди входять документи про вакцинацію або докази одужання від коронавірусу, відстані між прилавками, маски та дотримання дистанції.

Однак влада від Баварії на півдні до Саксонії і Тюрінгії на сході почала оголошувати про скасування відкриття запланованих ринків.

Нюрнберг, один з найпопулярніших ринків країни, повинен був відкритися, але його церемонія відкриття буде проходити тільки в онлайн-режимі. Інші міста, такі як Дортмунд, скасували церемонії різдвяних вогнів, аргументуючи це тим, що правила охорони праці та техніки безпеки зробили заходи занадто дорогими.

Глава ринку в Дрездені налаштований оптимістично. Він сподівається відкрити ярмарок вже 24 листопада. Ситуацію в його випадку рятує те, що ринок дуже великий і люди будуть менше контактувати один з одним.

"Протяжність нашого ринку становить 500 метрів, це найдовша набережна в Німеччині, і ми відкриємося. Все настільки розкидано, що нема потреби проводити контроль, будь то тести або паспорти вакцини", - заявив він.

Нагадаємо, що в Німеччини встановили новий рекорд по захворюваності коронавірусом. Такого не відбувалося з минулого року.

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