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В Германии ослабляют карантин для полностью вакцинированных от коронавируса

Новина українською → Пятница 07 мая 2021 15:38
В Германии ослабляют карантин для полностью вакцинированных от коронавируса Фото: Германия ослабляет карантин для вакцинированных (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Бундесрат одобрил распоряжение правительства Германии по ослаблению ограничений карантина для вакцинированных и тех, кто выздоровел, от COVID-19. Вчера этот документ одобрил немецкий Бундестаг.

Об этом пишет DW.

Ослабление вступят в силу после публикации документа в официальном вестнике. Это может произойти уже с 8 мая.

Согласно решения власти, вакцинированные от коронавируса, а также те, кто уже переболел, смогут без ограничений встречаться с другими людьми.

В случае встречи в семейном кругу или среди друзей с теми, кто еще не вакцинировался, их учитывать в максимально допустимое число лиц, с которыми можно контактировать.

Для этих лиц не будут действовать ограничения комендантского часа. Так же им не нужно будет отбывать карантин после поездки за границу - если только они не прибывают из страны или региона, где зафиксированы мутировавшие варианты коронавируса.

Полностью вакцинированы также не должны предъявлять отрицательные тесты на коронавирус при посещении магазинов или парикмахерских.

Полностью вакцинированными в Германии считают тех, кто не менее 14 дней назад получил вторую инъекцию вакцины от коронавируса, а в случае применения препарата компании Johnson & Johnson достаточно и одной прививки.

Ранее министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что третья волна эпидемии коронавируса в его стране "сломана".

Напомним, в конце апреля президент Соединенных Штатов Джо Байден отменил обязательное требование на ношение масок для людей, которые вакцинировались от коронавируса.

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