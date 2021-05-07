У Німеччині послаблюють карантин для повністю вакцинованих від коронавірусу

Бундесрат схвалив розпорядження уряду Німеччини щодо послаблення обмежень карантину для вакцинованих та тих, хто одужав, від COVID-19. Учора цей документ схвалив німецький Бундестаг.

Послаблення наберуть чинності після публікації документа в офіційному віснику. Це може відбутися вже з 8 травня.

Згідно з рішення влади, вакциновані від коронавірусу, а також ті, хто вже перехворів, зможуть без жодних обмежень зустрічатися з іншими людьми.

У разі зустрічі в родинному колі чи серед друзів з тими, хто ще не вакцинувався, їх не враховуватимуть у максимально допустиме число осіб, з якими можна контактувати.

Для цих осіб не діятимуть обмеження комендантської години. Так само їм не потрібно буде відбувати карантин після поїздки за кордон - якщо тільки вони не прибувають з країни чи регіону, де зафіксовані мутовані варіанти коронавірусу.

Повністю вакциновані також не повинні пред'являти негативні тести на коронавірус при відвідуванні магазинів чи перукарень.

Повністю вакцинованими в Німеччині вважають тих, хто щонайменше 14 днів тому отримав другу ін'єкцію вакцини від коронавірусу, а у разі застосування препарату компанії Johnson & Johnson достатньо й одного щеплення.