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Парламент Германии одобрил привилегии для привитых и переболевших COVID

Новина українською → Берлин, Четверг 06 мая 2021 15:12
Парламент Германии одобрил привилегии для привитых и переболевших COVID Фото: в Германии ослабят ограничения для вакцинированных от COVID (Matthew Horwood/Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Парламент Германии одобрил привилегии для тех, кто прошел вакцинацию от коронавируса, и переболевших COVID-19. Для них ослабят карантинные ограничения, но решение еще должен одобрить бундесрат.

Об этом пишет DW.

Сообщается, что после одобрения бундесратом новые правила могут вступить в силу уже 9 мая. Для вакцинированных и тех, кто переболел COVID-19, отменят комендантский час, ограничения на социальные контакты и экспресс-тесты для посещения магазинов, парикмахерских или музеев.

В то же время эта категория людей не освобождается от обязательного ношения защитных масок и соблюдения социальной дистанции в 1-2 метра.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Германия готовится ослабить ограничения для вакцинированных от COVID. На этой неделе немецкое правительство приняло соответствующее постановление.

Ранее также стало известно, что традиционный баварский праздник пива Октоберфест, который ежегодно проходит в Мюнхене, снова отменен из-за пандемии коронавируса. Кроме того, Мюнхенская конференция по безопасности снова не пройдет в очном формате.

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