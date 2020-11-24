UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Германии планируют смягчить карантин к Рождеству

Автор: Инна Собора

В Германии 16 федеральных земель готовятся ослабить карантин. В частности, планируют разрешить собрания до 10 человек на Рождество и Новый год.

Об этом сообщает Reuters.

Во вторник был разработан проект с соответственными предложениями.Теперь документ должны согласовать с канцлером Ангелой Меркель.

Он предусматривает продление до 20 декабря локдауна в стране, который был введен из-за коронавируса 2 ноября. Будуть закрыты бары, рестораны и развлекательные заведения, школы и магазины останутся открытыми.

Кроме того, с 1 декабря будет разрешено собираться группам людей не больше пяти.

Также документ предусматривает резкое увеличение пропускной способности государственной железной дороги Deutsche Bahn в зимние месяцы.

Мэр Берлина Майкл Мюллер заявил телеканалу ARD, что уверен, что меры, согласованные лидерами федеральных земель, будут приняты.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения считает, что сохранение жестких карантинных ограничений на Рождество может иметь негативные последствия. Это может привести к "усталости от ограничительных мер" и, возможно, последующему протесту против них".

РБК-Украина писало, что в Великобритании правительство решило смягчить ограничения по карантину на Рождество.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины БерлинРождествокарантинлокдаун