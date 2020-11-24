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У Німеччині планують пом'якшити карантин до Різдва

Автор: Инна Собора

В Німеччині 16 федеральних земель готуються послабити карантин. Зокрема, планують дозволити зборів до 10 осіб на Різдво і Новий рік.

Про це повідомляє Reuters.

У вівторок був розроблений проект з відповідними пропозиціями.Тепер документ мають узгодити з канцлером Ангелою Меркель.

Він передбачає продовження до 20 грудня локдауна в країні, який був введений через коронавірус 2 листопада. Будуть закриті бари, ресторани і розважальні заклади, школи та магазини залишаться відкритими.

Крім того, з 1 грудня буде дозволено збиратися групами людей не більше п'яти.

Також документ передбачає різке збільшення пропускної спроможності державної залізниці Deutsche Bahn в зимові місяці.

Мер Берліна Майкл Мюллер заявив телеканалу ARD, що упевнений, що заходи, узгоджені лідерами федеральних земель, будуть прийняті.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я вважає, що збереження жорстких карантинних обмежень на Різдво може мати негативні наслідки. Це може призвести до "втоми від обмежувальних заходів" і, можливо, наступному протесту проти них".

РБК-Україна писало, що у Великобританії уряд вирішив пом'якшити обмеження з карантину на Різдво.

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