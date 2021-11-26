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В Германии привлекут военную авиацию для перевозки больных COVID

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Германия, Пятница 26 ноября 2021 15:05
В Германии привлекут военную авиацию для перевозки больных COVID Фото: Германия привлекла военную авиацию для перевозки COVID-больных (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

Германия привлекла военную авиацию к перевозке пациентов с коронавирусом. Это связано со сложной ситуацией с заболеваемостью COVID в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesspiegel.

Военно-воздушные силы с 14:00 пятницы, 26 ноября, задействованы для перемещения пациентов интенсивной терапии. Специальным самолетом A310 MedEvac тяжелобольных пациентов перевозят в другие регионы, где загруженность больниц меньше и где есть места в реанимациях.

Такой шаг предпринят, чтобы не допустить критической перегрузки больниц. Он предполагает, что для пациента сначала ищут место в соседних федеральных землях, а если такой возможности нет - рассматривают перевозку уже в пределах всей страны.

Отметим, что за последние сутки в Германии зарегистрировали 76 тысяч случаев заражения коронавирусом.

Напомним, по состоянию на утро 26 ноября в мире подтверждены 260 360 539 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки выздоровело 235 321 058 человек.

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