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У Німеччині залучать військову авіацію для перевезення хворих на COVID

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Німеччина, П'ятниця 26 листопада 2021 15:05
У Німеччині залучать військову авіацію для перевезення хворих на COVID Фото: Німеччина залучила військову авіацію для перевезення COVID-хворих (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

Німеччина залучила військову авіацію до перевезення пацієнтів із коронавірусом. Це пов'язано зі складною ситуацією із захворюваністю на COVID в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesspiegel.

Військово-повітряні сили з 14:00 п'ятниці, 26 листопада, задіяні для переміщення пацієнтів інтенсивної терапії. Спеціальним літаком A310 MedEvac важкохворих пацієнтів перевозять в інші регіони, де завантаженість лікарень менша і де є місця в реанімаціях.

Такий крок зроблено, щоб не допустити критичного перевантаження лікарень. Він припускає, що для пацієнта спочатку шукають місце в сусідніх федеральних землях, а якщо такої можливості немає - розглядають перевезення вже в межах усієї країни.

Зазначимо, що за останню добу в Німеччині зареєстрували 76 тисяч випадків зараження коронавірусом.

Нагадаємо, станом на ранок 26 листопада у світі підтверджено 260 360 539 випадків зараження коронавірусною інфекцією. За останню добу одужало 235 321 058 людей.

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