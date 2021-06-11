UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Германии продлили режим эпидемии национального масштаба

Автор: РБК-Украина

Парламент Германии в пятницу, 11 июня, продлил режим эпидемии национального масштаба, который был введен из-за пандемии коронавируса. Специальный режим продлили до 30 сентября.

Об этом сообщает издание Bild.

За продление режима проголосовали 375 парламентариев, против - 218, еще шесть человек воздержались.

Режим эпидемии национального масштаба позволяет правительству каждый раз вводить конкретные ограничения или продлевать их без специальных санкций парламента и Бундесрата (палаты представителей федеральных земель, - ред.).

В настоящее время в Германии действует локдаун, однако он не такой жесткий, как зимой. В стране сейчас открыты школы и детские сады, в некоторых землях работают музеи и галереи. Многие регионы приступают к смягчению ограничительных мер.

Напомним, в ноябре прошлого года Бундестаг утвердил поправки к закону о защите от инфекционных заболеваний. В частности, о возможности введения режима эпидемии национального масштаба.

Кроме того, в Германии отменяют приоритетную вакцинацию с 7 июня в стране вакцинироваться от коронавируса смогут все желающие.

Добавим, что канцлер Германии Ангела Меркель допускает, что осенью может начаться вакцинация пожилых людей от коронавируса третьей дозой препарата.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ГерманияКарантинКоронавирусЭпидемия