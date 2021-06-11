В Германии продлили режим эпидемии национального масштаба

Парламент Германии в пятницу, 11 июня, продлил режим эпидемии национального масштаба, который был введен из-за пандемии коронавируса. Специальный режим продлили до 30 сентября.

За продление режима проголосовали 375 парламентариев, против - 218, еще шесть человек воздержались.

Режим эпидемии национального масштаба позволяет правительству каждый раз вводить конкретные ограничения или продлевать их без специальных санкций парламента и Бундесрата (палаты представителей федеральных земель, - ред.).

В настоящее время в Германии действует локдаун, однако он не такой жесткий, как зимой. В стране сейчас открыты школы и детские сады, в некоторых землях работают музеи и галереи. Многие регионы приступают к смягчению ограничительных мер.