У Німеччині продовжили режим епідемії національного масштабу

Парламент Німеччини в п'ятницю, 11 червня, продовжив режим епідемії національного масштабу, який був введений через пандемію коронавірусу. Спеціальний режим продовжили до 30 вересня.

Про це повідомляє видання Bild .

В цей час в Німеччині діє локдаун, проте він не такий жорсткий, як взимку. У країні зараз відкриті школи і дитячі садки, в деяких землях працюють музеї та галереї. Багато регіонів приступають до пом'якшення обмежувальних заходів.

Режим епідемії національного масштабу дозволяє уряду щоразу вводити конкретні обмеження або продовжувати їх без спеціальних санкцій парламенту і Бундесрату (Палати представників федеральних земель, - ред.).

За продовження режиму проголосували 375 парламентаріїв, проти - 218, ще шість осіб утрималися.

Нагадаємо, в листопаді минулого року Бундестаг затвердив поправки до закону Про захист від інфекційних захворювань. Зокрема, про можливість введення режиму епідемії національного масштабу.

Крім того, в Німеччині скасовують пріоритетну вакцинацію з 7 червня в країні вакцинуватися від коронавірусу зможуть всі бажаючі.

Додамо, що канцлер Німеччини Ангела Меркель допускає, що восени може початися вакцинація літніх людей від коронавірусу третьою дозою препарат.