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В Германии расследуют продажу фейковых COVID-паспортов

Автор: Андрей Василюк

Немецкая полиция создала специальную группу для противодействия торговле фальшивыми сертификатами вакцинации. Новое подразделение в Кельне уже расследует случаи с шестью подозреваемыми в мошенничестве.

Об этом заявила пресс-секретарь полиции Кельна Николь Гентне, передает ВВС.

Отмечается, что сертификаты вакцинации становятся все более желанными для тех, кто колеблется относительно прививки от коронавируса, но стремится к большей свободе в Германии, которую предоставляет этот документ.

Поддельные сертификаты продаются примерно за 100 евро через зашифрованные чаты Telegram.

В частности, в одном предложении в Telegram, которое цитировал немецкий вещатель MDR, было сказано: "Заказ с печатью уже доступен. Занимает 1-3 дня. Мы предоставим вам сертификат, штамп, наклейку BioNTech или Astra и подпись на печати. Два сертификата стоят 150 евро".

В прошлом месяце полиция произвела обыск в клинике мюнхенского врача, которого подозревают в мошенничестве в отношении сертификатов о вакцинах, сообщает немецкий сайт Merkur.

Государственный прокурор Джулиана Гроц заявила, что чистые справки можно легко заказать в Интернете, а печати врачей также легко получить в Интернете. По ее словам, мошенники также нашли индивидуальные номера прививок.

Расследование немецкого вещателя MDR выявило фальшивые сертификаты, предлагаемые для центров вакцинации в Веймаре, Каменце, Мюнхене и Гамбурге.

Напомним, 1 июня семь стран Европейского Союза начали выдавать цифровые сертификаты вакцинации. Документ позволит свободно перемещаться по территории ЕС.

26 мая Денис Шмыгаль заявлял, что сертификаты вакцинации (или COVID-паспорта) в Украине будут готовы в начале июля. В вопросе их запуска Кабмин действует синхронно с Европейским союзом.

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