У Німеччині розслідують продаж фейкових COVID-паспортів

Зазначається, що сертифікати вакцинації стають все більш бажаними для тих, хто вагається щодо щеплення від коронавірусу, але прагне до більшої свободи в Німеччині, яку надає цей документ.

Підроблені сертифікати продаються приблизно за 100 євро через зашифровані чати Telegram.

Зокрема, в одній пропозиції у Telegram, яку цитував німецький мовник MDR, було сказано: "Замовлення з печаткою вже доступне. Займає 1-3 дні. Ми надамо вам сертифікат, штамп, наклейку BioNTech або Astra та підпис на печатці. Два сертифікати коштують 150 євро".

Минулого місяця поліція здійснила обшук у клініці мюнхенського лікаря, якого підозрюють у шахрайстві щодо сертифікатів про вакцини, повідомляє німецький сайт Merkur.

Державний прокурор Джуліана Гроц заявила, що чисті довідки можна легко замовити в Інтернеті, а печатки лікарів також легко отримати в Інтернеті. За її словами, шахраї також знайшли індивідуальні номери щеплень.

Розслідування німецького мовника MDR виявило фальшиві сертифікати, що пропонуються для центрів вакцинації у Веймарі, Каменці, Мюнхені та Гамбурзі.