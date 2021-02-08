В Германии считают, что отменять локдаун слишком рано

Такое заявление Зедер сделал перед совещанием по пересмотру ограничений, направленных на сдерживание пандемии. Канцлер Ангела Меркель и руководители 16 федеральных земель Германии должны встретиться в среду, чтобы обсудить, нужно ли ослаблять ограничения с 15 февраля или необходимо продлить локдаун, который начался в середине декабря.

"Я думаю, что в принципе локдаун придется продлить на время. Представьте: мы открываем все одним махом, и через две-три недели мы окажемся в ситуации, может быть, даже хуже, чем раньше", - сказал Зедер.

Однако, по его словам, на встрече в среду будут вырабатывать видение выхода из локдауна.