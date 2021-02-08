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В Германии считают, что отменять локдаун слишком рано

Автор: Инна Собора

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил, что Германия выйдет с локдауна без риска начала третьей волны заражения COVID-19 в стране. Однако пока изоляцию необходимо продлить.

Об этом пишет Reuters.

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Такое заявление Зедер сделал перед совещанием по пересмотру ограничений, направленных на сдерживание пандемии. Канцлер Ангела Меркель и руководители 16 федеральных земель Германии должны встретиться в среду, чтобы обсудить, нужно ли ослаблять ограничения с 15 февраля или необходимо продлить локдаун, который начался в середине декабря.

"Я думаю, что в принципе локдаун придется продлить на время. Представьте: мы открываем все одним махом, и через две-три недели мы окажемся в ситуации, может быть, даже хуже, чем раньше", - сказал Зедер.

Однако, по его словам, на встрече в среду будут вырабатывать видение выхода из локдауна.

РБК-Украина писало, что в Германии продлили жесткий локдаун до 14 февраля.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что надеется на улучшение ситуации с коронавирусом до осени. По ее словам, тогда можно будет частично снять карантинные ограничения.

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