У Німеччині вважають, що скасовувати локдаун занадто рано

Таку заяву Зедер зробив перед нарадою з перегляду обмежень, спрямованих на стримування пандемії. Канцлер Ангела Меркель і керівники 16 федеральних земель Німеччини повинні зустрітися в середу, щоб обговорити, потрібно послаблювати обмеження з 15 лютого, або необхідно продовжити локдаун, який почався в середині грудня.

"Я думаю, що в принципі локдаун доведеться продовжити на час. Уявіть: ми відкриваємо все одним махом, і через два-три тижні ми опинимося в ситуації, може бути, навіть гірше, ніж раніше", - сказав Зедер.

Однак, за його словами, на зустрічі в середу будуть виробляти бачення виходу з локдауна.