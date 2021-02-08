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У Німеччині вважають, що скасовувати локдаун занадто рано

Автор: Инна Собора

Прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер заявив, що Німеччина вийде з локдауна без ризику початку третьої хвилі зараження COVID-19 у країні. Однак поки ізоляцію необхідно продовжити.

Про це пише Reuters.

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Таку заяву Зедер зробив перед нарадою з перегляду обмежень, спрямованих на стримування пандемії. Канцлер Ангела Меркель і керівники 16 федеральних земель Німеччини повинні зустрітися в середу, щоб обговорити, потрібно послаблювати обмеження з 15 лютого, або необхідно продовжити локдаун, який почався в середині грудня.

"Я думаю, що в принципі локдаун доведеться продовжити на час. Уявіть: ми відкриваємо все одним махом, і через два-три тижні ми опинимося в ситуації, може бути, навіть гірше, ніж раніше", - сказав Зедер.

Однак, за його словами, на зустрічі в середу будуть виробляти бачення виходу з локдауна.

РБК-Україна писало, що в Німеччині продовжили жорсткий локдаун до 14 лютого.

Раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що сподівається на поліпшення ситуації з коронавірусом до осені. За її словами, тоді можна буде частково зняти карантинні обмеження.

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