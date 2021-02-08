В Германии вакцинированные пенсионеры заболели британским штаммом COVID-19

Отмечается, что 14 обитателей дома престарелых получили прививки в январе вакциной BioNTech/Pfizer.

Отсутствие у них серьезных симптомов может свидетельствовать о том, что вакцинация эффективно защитила от осложнений, которые могли быть вызваны новым штаммом.

В понедельник, 8 февраля, BioNTech опубликовал данные, которые показали, что его вакцина также является эффективной против британского и южноафриканского вариантов коронавируса, которые более заразны.

Однако, Ойген Бриш из Немецкого фонда защиты пациентов призвал правительство усилить обследование вакцинированных жителей домов для престарелых, чтобы лучше понимать риски новых штаммов.

"Все очевиднее становится то, что привитые люди не имеют иммунитета к коронавирусу и могут передавать его. Но прививка может помочь предотвратить вспышки заболевания. Это не должен быть страшный сценарий – нам придется жить с вирусом ", – сказал Бриш.

Случаи были выявлены в п'пятницу после того, как результаты экспресс-тестирования одного из воспитателей оказались положительными.