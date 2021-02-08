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В Німеччині вакциновані пенсіонери захворіли на британський штам COVID-19

Автор: РБК-Україна

14 жителів будинку для літніх людей в німецькому місті Оснабрюк, які пройшли вакцинацію, отримали позитивні результати тесту на британський варіант коронавірусу. Однак у них проявилися лише легкі симптоми.

Про це повідомляє видання The Local.de.

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Зазначається, що 14 мешканців будинку для літніх людей отримали щеплення у січні вакциною BioNTech/Pfizer.

Відсутність у них серйозних симптомів може свідчити про те, що вакцинація ефективно їх захистила від ускладнень, що могли бути спричинені новим штамом.

У понеділок, 8 лютого, BioNTech опублікував дані, які показали, що його вакцина також є ефективною проти британського та південноафриканського варіантів коронавірусу, які більш заразні.

Однак, Ойген Бриш з Німецького фонду захисту пацієнтів закликав уряд посилити обстеження вакцинованих мешканців будинків для літніх людей, аби краще розуміти ризики нових штамів.

"Дедалі очевидніше стає те, що щеплені люди не мають імунітету до коронавірусу і можуть передавати його. Але щеплення ще може допомогти запобігти спалаху захворювання. Це не повинен бути страшний сценарій – нам доведеться жити з вірусом ", – сказав Бриш.

Випадки були виявлені в п'ятницю після того, як результати експрес-тестування одного з вихователів виявилися позитивними.

Як повідомлялося, у Фармакологічної компанії Pfizer розраховують майже вдвічі прискорити виробництво своєї вакцини проти коронавірусу. Також там планують збільшити обсяги випуску препарату.

Зазначимо, новий штам коронавірусу був виявлений у Великобританії у вересні. Активно поширюватися він почав в кінці листопада - початку грудня. У зв'язку з цим багато країн почали закривати кордони з Великобританією. Що відомо про мутації коронавірусу і наскільки вона небезпечна - у матеріалі РБК-Україна.

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