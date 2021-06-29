В Германии заболеваемость штаммом "Дельта" удвоилась всего за неделю

В Германии количество заражений коронавирусом, вызванных штаммом "Дельта" , увеличилось более чем в два раза в течении одной недели. При этом вполне возможно, что заболевших гораздо больше.

Об этом сообщает Reuters.

Напомним, что министр здравоохранения Германии считает, что вариант "Дельта" доставит немало хлопот уже этим летом. По его словам, этот вариант коронавируса в Германии станет доминирующим.

Ранее сообщалось, что Германия спешит вакцинировать всех своих жителей. Первую дозу вакцины там получили уже половина взрослых.