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У Німеччині захворюваність штамом "Дельта" подвоїлася лише за тиждень

Автор: Наталья Скороход

У Німеччині кількість заражень коронавірусом, викликаних штамом "Дельта", збільшилася більш ніж в два рази протягом одного тижня. При цьому цілком можливо, що хворих набагато більше.

Про це повідомляє Reuters.

Нагадаємо, що міністр охорони Здоров'я Німеччини вважає, що варіант "Дельта" завдасть чимало клопоту вже цього літа. За його словами, цей варіант коронавірусу в Німеччині стане домінуючим.

Раніше повідомлялося, що Німеччина поспішає вакцинувати всіх своїх жителів. Першу дозу вакцини там отримали вже половина дорослих.

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Коронавірус "Дельта"