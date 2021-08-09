Германия начала делиться COVID-вакцинами с другими странами: кто уже получил помощь
Правительство Германии начало отправку избыточных доз вакцин от COVID компании AstraZeneca в бедные страны. 1,3 миллиона доз препаратов поступят в Судан, Узбекистан, Эфиопию, Афганистан и Таджикистан.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.
Поставка вакцин от коронавируса осуществляется через глобальный механизм COVAX.
По словам заместителя представителя правительства Германии Ульрике Деммер, Германия делает "важный вклад в глобальную борьбу с пандемией".
Вакцины от коронавируса планируют передать другим странам. До конца года по меньшей мере 30 млн доз вакцин от AstraZeneca и Johnson & Johnson будут отправлены за рубеж.
Напомним, Германия передаст Украине 1,5 млн доз вакцины от коронавируса производства AstraZeneca. Переговоры находятся на финальной стадии.