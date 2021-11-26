UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Германия ограничила авиасообщение с ЮАР из-за нового штамма COVID

Автор: Иванна Шовкун

В пятницу, 26 ноября, и.о. министра здравоохранения ФРГ Йенс Шпан заявил, что Германия ограничила авиасообщение с ЮАР из-за нового штамма коронавируса B.1.1.529. Власти страны пошли на такой шаг, чтобы избежать распространения данного штамма на территории ФРГ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Luxemburger Wort.

Так, решение об ограничении воздушного сообщения вступит в силу в ночь на субботу, 27 ноября. Авиакомпаниям будет разрешено выполнять только вывозные рейсы для граждан Германии, находящихся на территории ЮАР.

Глава Минздрава Шпан подчеркнул, что власти Германии обеспокоены обнаружением более заразного штамма коронавируса, чем ранее известные варианты. Поэтому правительство страны действует "активно и на ранней стадии".

Напомним, власти Сингапура запретили въезд в страну для некоторых туристов из Африки. Причиной тому являются выявленные случаи нового штамма коронавируса B.1.1.529 на территории африканских стран.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГерманияКоронавирус