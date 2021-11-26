Німеччина обмежила авіасполучення з ПАР через новий штам COVID

У п'ятницю, 26 листопада, в.о. міністра охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан заявив, що Німеччина обмежила авіасполучення з ПАР через новий штам коронавірусу B.1.1.529. Влада країни пішла на такий крок, щоб уникнути поширення цього штаму на території ФРН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Luxemburger Wort .

Так, рішення про обмеження повітряного сполучення набуде чинності в ніч проти суботи, 27 листопада. Авіакомпаніям буде дозволено виконувати лише вивізні рейси для громадян Німеччини, які перебувають на території ПАР.

Глава МОЗ Шпан підкреслив, що влада Німеччини стурбована виявленням більш заразного штаму коронавірусу, ніж раніше відомі варіанти. Тому уряд країни діє "активно та на ранній стадії".