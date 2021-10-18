Німеччина скасує режим НС через COVID, запроваджений 19 місяців тому, - Bild

Німеччина в листопаді має намір скасувати режим надзвичайної ситуації через COVID. Він діє вже протягом 19 місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild .

За даними видання, скасування НС анонсував федеральний міністр охорони здоров'я Єнс Шпан на конференції за участю міністрів охорони здоров'я німецьких земель. За його словами, режим надзвичайного стану може перестати діяти наприкінці листопада.

"Інститут Роберта Коха класифікує "ризик для вакцинованих людей як помірний", тому, враховуючи поточний рівень вакцинації, епідемічна ситуація може закінчитися 25 листопада 2021 року. Це покладе край надзвичайному стану, який існував з 28 березня 2020 року і, отже, майже 19 місяців", - зазначив Шпан.