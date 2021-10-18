Германия отменит режим ЧП из-за COVID, введенный 19 месяцев назад, - Bild

Германия в ноябре намерена отменить режим чрезвычайной ситуации из-за COVID. Он действует уже в течение 19 месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild .

По данным издания, отмену ЧП анонсировал федеральный министр здравоохранения Йенс Шпан на конференции с участием министров здравоохранения немецких земель. По его словам, режим чрезвычайного положения может перестать действовать в конце ноября.

"Институт Роберта Коха классифицирует "риск для вакцинированных людей как умеренный", поэтому, учитывая текущий уровень вакцинации, эпидемическая ситуация может закончиться 25 ноября 2021 года. Это положит конец чрезвычайному положению, которое существовало с 28 марта 2020 года и, следовательно, почти 19 месяцев", - отметил Шпан.