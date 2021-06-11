Германия отменяет ограничения на въезд в страну с 1 июля. Но есть условие

Министр иностранных дел Хайко Маас заявил, что поездки будут разрешены для стран с показателем заражаемости ниже 200 на 100 тысяч человек. При этом такой показатель должен быть установлен в течении последних семи дней.

"Это возможно, потому что в будущем в Европе появятся четкие общие правила обращения с теми, кто был вакцинирован, с теми, кто выздоровел, и с теми, кто прошел тестирование", - пишет издание.

Отметим, что в Украине показатель заболеваемости, по состоянию на сегодня, 65 на 100 тысяч человек.