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Німеччина скасовує обмеження на в'їзд в країну з 1 липня. Але є умова

Автор: Инна Собора

У Німеччині збираються дозволити в'їзд для всіх бажаючих. Однак при цьому рівень захворюваності в країні, з якою прибуває турист, повинен відповідати певним показникам.

Про це повідомляє Bild.

Міністр закордонних справ Хайко Маас заявив, що поїздки будуть дозволені для країн з показником зараження нижче 200 на 100 тисяч осіб. При цьому такий показник повинен бути встановлений протягом останніх семи днів.

"Це можливо, тому що в майбутньому в Європі з'являться чіткі загальні правила поводження з тими, хто був вакцинований, з тими, хто одужав, і з тими, хто пройшов тестування", - пише видання.

Зазначимо, що в Україні показник захворюваності, станом на сьогодні, 65 на 100 тисяч осіб.

Нагадаємо, сьогодні Рада Європейського Союзу остаточно затвердив регламенти про впровадження covid-сертифікатів в ЄС.

РБК-Україна писало, що в Євросоюзі схвалили вільне переміщення громадян між країнами блоку. Це можливо в разі повної вакцинації від коронавірусу як мінімум за 14 днів до поїздки.

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