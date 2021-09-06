UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Германия передаст миру 100 миллионов доз вакцин от COVID-19

Автор: Наталья Скороход

Германия передаст другим странам 100 миллионов доз вакцин от коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения Йенс Шпан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Поделиться с миром ста миллионами доз вакцины от коронавируса Германия планирует уже до конца этого года. При этом Шпан отметил, что именно столько жителей удалось вакцинировать от COVID-19 в самой Германии.

На встрече с главами здравоохранения стран G20 Шпан заявил, что пандемия коронавируса не закончится, пока не закончится по всему миру.

"В противном случае могут возникнуть новые мутации", - отметил он.

Также отмечается, что, благодаря международным усилиям, к концу года планируют вакцинировать 40 процентов всех жителей планеты.

Напомним, что в Германии разрешили работу ночных клубов. Однако туда впускают только привитых от коронавируса посетителей.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВакцинаКоронавирусВакцинация