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Німеччина передасть світу 100 мільйонів доз вакцин від COVID-19

Автор: Наталья Скороход

Німеччина передасть іншим країнам 100 мільйонів доз вакцин від коронавірусу. Про це заявив міністр охорони здоров'я Йенс Шпан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Поділитися зі світом ста мільйонами доз вакцини від коронавірусу Німеччина планує вже до кінця цього року. При цьому Шпан зазначив, що саме стільки жителів вдалося вакцинувати від COVID-19 в самій Німеччині.

На зустрічі з главами охорони здоров'я країн G20 Шпан заявив, що пандемія коронавірусу не закінчиться, поки не закінчиться по всьому світу.

"В іншому випадку можуть виникнути нові мутації", - зазначив він.

Також наголошується, що, завдяки міжнародним зусиллям, до кінця року планують вакцинувати 40 відсотків усіх жителів планети.

Нагадаємо, що у Німеччині дозволили роботу нічних клубів. Однак туди впускають тільки щеплених від коронавірусу відвідувачів.

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