Германия планирует отменить бесплатное COVID-тестирование, чтобы поощрять вакцинироваться

Правительство Германии может отменить бесплатное тестирование на COVID-19. Таким образом в стране планируют повысить уровень вакцинации.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на TheGuardian .

Уже в ближайшее время в Германии установят новые правила по предотвращению распространения вируса на территории страны. Самые распространенные ограничения, вероятнее всего, останутся в силе из-за угрозы ухудшения ситуации.

Ожидается, что с октября в Германии будет отменено бесплатное тестирование на коронавирус, которое было доступно в течение последних нескольких месяцев. Исключением являются беременные женщины и дети, которым не рекомендовано делать прививки через медицинские показания.

