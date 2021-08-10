Німеччина планує скасувати безплатне COVID-тестування, аби заохочувати вакцинуватися

Уряд Німеччини може скасувати безплатне тестування на COVID-19. Таким чином в країні планують підвищити рівень вакцинації.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на TheGuardian.
Вже найближчим часом в Німеччині встановлять нові правила стосовно запобігання поширенню вірусу на території країни. Найпоширеніші обмеження, найімовірніше, залишаться в силі через загрозу погіршення ситуації.
Очікується, що починаю з жовтня в Німеччині буде скасовано безплатне тестування на коронавірус, яке була доступним протягом останніх декількох місяців. Винятком є вагітні жінки та діти, яким не рекомендовано робити щеплення через медичні показання.