Германия планирует запускать "экстренное торможение" из-за роста COVID-заболеваемости: что это значит

Правительство Германии приняло внесения поправок в 4-й Закон о защите от инфекций, согласно которому сможет запускать общенациональное "экстренное торможение" в случае превышения уровня заболеваемости. Этот показатель составляет 100 случаев коронавируса на 100 тысяч населения.

Согласно требованию "торможения", регионы с заболеваемостью более 100 человек на 100 тысяч населения имеют право ввести ночной комендантский час, который будет действовать с 21:00 до 5:00 в течение недели.

Также магазины, которые не обслуживают ежедневные потребности, должны снова закрыться. Открытие заведений культуры и досуга, таких как театры, музеи или зоопарки, туризм запрещено.

Школы и детсады должны прекратить занятия, если недельная заболеваемость коронавирусом превысит 200 случаев на 100 тысяч населения. Однако до этого школьники должны будут сдавать два теста на COVID-19 в неделю.

Кроме того, частные встречи в общественных или частных помещениях разрешены только для членов семьи и одного человека, включая детей в возрасте до 14 лет. В случае смерти должно быть разрешено собираться в группу до 15 человек.