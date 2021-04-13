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Германия планирует запускать "экстренное торможение" из-за роста COVID-заболеваемости: что это значит

Новина українською → Берлин, Вторник 13 апреля 2021 15:35
Германия планирует запускать "экстренное торможение" из-за роста COVID-заболеваемости: что это значит Фото: в Германии вводят новый механизм введения ограничений (pexels)
Автор: РБК-Украина

Правительство Германии приняло внесения поправок в 4-й Закон о защите от инфекций, согласно которому сможет запускать общенациональное "экстренное торможение" в случае превышения уровня заболеваемости. Этот показатель составляет 100 случаев коронавируса на 100 тысяч населения.

Об этом сообщает Der Spiegel.

Согласно требованию "торможения", регионы с заболеваемостью более 100 человек на 100 тысяч населения имеют право ввести ночной комендантский час, который будет действовать с 21:00 до 5:00 в течение недели.

Также магазины, которые не обслуживают ежедневные потребности, должны снова закрыться. Открытие заведений культуры и досуга, таких как театры, музеи или зоопарки, туризм запрещено.

Школы и детсады должны прекратить занятия, если недельная заболеваемость коронавирусом превысит 200 случаев на 100 тысяч населения. Однако до этого школьники должны будут сдавать два теста на COVID-19 в неделю.

Кроме того, частные встречи в общественных или частных помещениях разрешены только для членов семьи и одного человека, включая детей в возрасте до 14 лет. В случае смерти должно быть разрешено собираться в группу до 15 человек.

Занятия спортом могут быть разрешены только в форме бесконтактных занятий индивидуальными видами спорта - в одиночку, в парах или с членами семьи. При этом исключения будут для профессиональных и конкурентоспособных спортсменов в национальных и государственных командах.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что третья волна пандемии коронавируса оказалась самой трудной для Германии. Однако вакцинация по-прежнему самое важное оружие в борьбе с пандемией.

Кроме того, в Германии вакцинированные от коронавируса граждане, у которых выработался иммунитет, получат привилегии. Они получат возможность ходить по магазинам, не делая предварительно тест на COVID-19, и путешествовать без прохождения карантина.

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