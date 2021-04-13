Німеччина планує запускати "екстрене гальмування" через зростання COVID-захворюваності: що це значить

Уряд Німеччини прийняв внесення поправок в 4-й Закон про захист від інфекцій, згідно з яким зможе запускати загальнонаціональне "екстрене гальмування" у разі перевищення рівня захворюваності. Цей показник становить 100 випадків коронавірусу на 100 тисяч населення.

Згідно з вимогою "гальмування", регіони з захворюваністю понад 100 осіб на 100 тисяч населення мають право ввести нічну комендантську годину, яка діятиме з 21:00 до 5:00 протягом тижня.

Також магазини, які не обслуговують щоденні потреби, повинні знову закритися. Відкриття закладів культури і дозвілля, таких як театри, музеї або зоопарки, туризм заборонено.

Школи і дитсадки повинні припинити заняття, якщо тижнева захворюваність на коронавірус перевищить 200 випадків на 100 тисяч населення. Однак до цього школярі повинні будуть здавати два тести на COVID-19 на тиждень.

Крім того, приватні зустрічі в громадських або приватних приміщеннях можна тільки для членів сім'ї та однієї людини, включаючи дітей віком до 14 років. У разі смерті повинно бути дозволено збиратися в групи до 15 осіб.