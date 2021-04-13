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Німеччина планує запускати "екстрене гальмування" через зростання COVID-захворюваності: що це значить

Новость на русском → Берлін, Вівторок 13 квітня 2021 15:35
Німеччина планує запускати "екстрене гальмування" через зростання COVID-захворюваності: що це значить Фото: у Німеччині вводять новий механізм введення обмежень (pexels)
Автор: РБК-Україна

Уряд Німеччини прийняв внесення поправок в 4-й Закон про захист від інфекцій, згідно з яким зможе запускати загальнонаціональне "екстрене гальмування" у разі перевищення рівня захворюваності. Цей показник становить 100 випадків коронавірусу на 100 тисяч населення.

Про це повідомляє Der Spiegel.

Згідно з вимогою "гальмування", регіони з захворюваністю понад 100 осіб на 100 тисяч населення мають право ввести нічну комендантську годину, яка діятиме з 21:00 до 5:00 протягом тижня.

Також магазини, які не обслуговують щоденні потреби, повинні знову закритися. Відкриття закладів культури і дозвілля, таких як театри, музеї або зоопарки, туризм заборонено.

Школи і дитсадки повинні припинити заняття, якщо тижнева захворюваність на коронавірус перевищить 200 випадків на 100 тисяч населення. Однак до цього школярі повинні будуть здавати два тести на COVID-19 на тиждень.

Крім того, приватні зустрічі в громадських або приватних приміщеннях можна тільки для членів сім'ї та однієї людини, включаючи дітей віком до 14 років. У разі смерті повинно бути дозволено збиратися в групи до 15 осіб.

Заняття спортом можуть бути дозволені тільки у формі безконтактних занять окремими видами спорту - поодинці, в парах або з членами сім'ї. При цьому виняток буде для професійних і конкурентоспроможних спортсменів у національних і державних командах.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що третя хвиля пандемії коронавірусу виявилася найважчою для Німеччини. Однак вакцинація раніше найважливіше зброю в боротьбі з пандемією.

Крім того, в Німеччині вакциновані від коронавірусу громадяни, у яких виробився імунітет, отримають привілеї. Вони отримають можливість ходити по магазинах, не роблячи попередньо тест на COVID-19, і подорожувати без проходження карантину.

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