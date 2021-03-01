Германия поделится с Чехией вакцинами от коронавируса

Уже с понедельника Германия предоставит соседней стране 15 тысяч доз вакцины. Затем чешское правительство должно принимать решение об их распределении.

Вместе с тем, пока не известно, о какой именно вакцине от COVID-19 идет речь.

Министр здравоохранения'я Тюрингии Гайке Вернер ранее заявил, что эта немецкая земля предоставит несколько тысяч доз вакцины AstraZeneca из собственных резервов, созданных на случай проблем с поставками.

В настоящее время Чехия имеет самый высокий уровень инфицирования коронавирусом среди всех стран Евросоюза. В стране, где проживает 10,7 миллиона человек, зафиксировано 1,2 миллиона случаев заражений. Всего от болезни умерло более 20 тысяч человек.