Німеччина поділиться з Чехією вакцинами від коронавірусу

Німецькі землі Саксонія, Баварія та Тюрингія запропонували допомогу Чехії у боротьбі з коронавірусом. Вони передадуть вакцини.
Про це пише DW.
Уже з понеділка Німеччина надасть сусідній країні 15 тисяч доз вакцини. Потім чеський уряд має ухвалювати рішення про їхній розподіл.
Водночас, поки не відомо, про яку саме вакцину від COVID-19 йдеться.
Міністр охорони здоров'я Тюрингії Гайке Вернер раніше заявив, що ця німецька земля надасть кілька тисяч доз вакцини AstraZeneca з власних резервів, створених на випадок проблем з поставками.
Наразі Чехія має найвищий рівень інфікування коронавірусом серед усіх країн Євросоюзу. У країні, де мешкає 10,7 мільйона людей, зафіксовано 1,2 мільйона випадків заражень. Загалом від хвороби померло понад 20 тисяч людей.
Нагадаємо, Німеччина посилила правила в'їзду з французького департаменту Мозель. Там спостерігається поширення мутованих видів коронавірусу.
РБК-Україна писало, що уряд Чехії на позачерговому засіданні ухвалив рішення продовжити режим надзвичайного стану.