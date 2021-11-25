Германия превысила отметку в 100 тысяч смертей от COVID

По состоянию на 25 ноября в Германии зарегистрировали более 100 тысяч смертей от коронавируса. Также за сутки страна побила антирекорд по заболеваемости COVID.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АР .

За последние 24 часа от коронавируса умер 351 человек, в результате чего общее число погибших составило 100 119 жертв COVID.

В Европе Германия стала пятой страной, прошедшей отметку в 100 тысяч смертей, после России, Британии, Италии и Франции.

Кроме того, Германия также установила рекорд по ежедневным подтвержденным случаям - 75 961 за последние сутки. С начала пандемии в стране было зарегистрировано более 5,57 миллиона подтвержденных случаев COVID-19.

Правительство призвало людей, которые были вакцинированы более шести месяцев назад, получить бустерную дозу, а тех, кто еще не был вакцинирован вообще, сделать свою первую прививку. По официальным данным, 68,1% из 83 миллионов жителей Германии полностью вакцинированы, что намного ниже минимального уровня в 75%, к которому стремится правительство.