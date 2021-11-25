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Німеччина перевищила позначку у 100 тисяч смертей від COVID

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Німеччина, Четвер 25 листопада 2021 10:12
Німеччина перевищила позначку у 100 тисяч смертей від COVID Фото: Німеччина перевищила поріг у 100 тисяч смертей від коронавірусу (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

Станом на 25 листопада у Німеччині зареєстрували понад 100 тисяч смертей від коронавірусу. Також за добу країна побила антирекорд із захворюваності на COVID.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АР.

За останні 24 години від коронавірусу померла 351 людина, внаслідок чого загальна кількість загиблих склала 100 119 жертв COVID.

У Європі Німеччина стала п'ятою країною, що пройшла відмітку у 100 тисяч смертей, після Росії, Британії, Італії та Франції.

Крім того, Німеччина також встановила рекорд із щоденних підтверджених випадків - 75 961 за останню добу. З початку пандемії в країні було зареєстровано понад 5,57 мільйона підтверджених випадків COVID-19.

Уряд закликав людей, які були вакциновані понад шість місяців тому, отримати бустерну дозу, а тих, хто ще не був вакцинований взагалі, зробити своє перше щеплення. За офіційними даними, 68,1% з 83 мільйонів жителів Німеччини повністю вакциновані, що набагато нижче за мінімальний рівень у 75%, якого прагне уряд.

Нагадаємо, в Німеччині за добу 23 листопада зареєстрували 66 884 нових випадків захворювання на коронавірус. Такий показник знову побив сумний рекорд із початку пандемії.

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