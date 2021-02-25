Германия проверила украинские образцы на новые штаммы коронавируса: результаты

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о результатах проверки украинских образцов на наличие новых штаммов коронавируса. Проверку образцов делала лаборатория в немецкой клинике "Шарите".

Об этом говорится в видео, опубликованном министром на странице в Facebook .

В ефірі «Ранок з Україною» поговорили про початок вакцинації в Україні. Безумовно, МОЗ контрактує тільки безпечні та якісні вакцини. Українці отримуватимуть препарати на рівні з громадянами Великобританії, Південної Кореї, Канади та країн Європейського Союзу. Сам процес вакцинації іде планово. Вчора дзвонив по вайберу Євгену Горенку, лікарю-реаніматологу Черкаської обласної лікарні, якому першому в Україні зробили щеплення. Почувається добре. Про подробиці першого дня вакцинації, подальші плани МОЗ та як записатись на щеплення від COVID-19 - у відео. Вакцинуймося, бо ми того варті!

"По новому штамму коронавируса могу сказать, что мы получили результаты образцов из клиники "Шарите". Мы отправляли 48 образцов. У нас нет "британского" штамма, по крайней мере, и также других штаммов", - заявил Степанов.

Результаты проверки 48 украинских образцов показали, что в Украине пока не найдены новые штаммы коронавируса.

Напомним, на прошлой неделе глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий рассказал, что в Украине нет оборудования для определения новых штаммов коронавируса. Поэтому украинские образцы отправляют на проверку в Германию.

Как писало РБК-Украина, до этого в Минздраве заявляли, что в Украине пока не обнаружили новых штаммов коронавируса.