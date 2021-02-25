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Германия проверила украинские образцы на новые штаммы коронавируса: результаты

Новина українською → Киев, Четверг 25 февраля 2021 15:38
Германия проверила украинские образцы на новые штаммы коронавируса: результаты Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о результатах проверки украинских образцов на наличие новых штаммов коронавируса. Проверку образцов делала лаборатория в немецкой клинике "Шарите".

Об этом говорится в видео, опубликованном министром на странице в Facebook.

Результаты проверки 48 украинских образцов показали, что в Украине пока не найдены новые штаммы коронавируса.

"По новому штамму коронавируса могу сказать, что мы получили результаты образцов из клиники "Шарите". Мы отправляли 48 образцов. У нас нет "британского" штамма, по крайней мере, и также других штаммов", - заявил Степанов.

Глава Минздрава добавил, что Украина будет постоянно проверять образцы в немецкой клинике.

"Сейчас снова отправляем. Это будет постоянный процесс, чтобы определить (новые штаммы коронавируса - ред.)", - рассказал министр.

Обговорили старт вакцинації в програмі "Ранок з Україною"

В ефірі «Ранок з Україною» поговорили про початок вакцинації в Україні. Безумовно, МОЗ контрактує тільки безпечні та якісні вакцини. Українці отримуватимуть препарати на рівні з громадянами Великобританії, Південної Кореї, Канади та країн Європейського Союзу. Сам процес вакцинації іде планово. Вчора дзвонив по вайберу Євгену Горенку, лікарю-реаніматологу Черкаської обласної лікарні, якому першому в Україні зробили щеплення. Почувається добре. Про подробиці першого дня вакцинації, подальші плани МОЗ та як записатись на щеплення від COVID-19 - у відео. Вакцинуймося, бо ми того варті!

Posted by Максим Степанов on Thursday, February 25, 2021

Напомним, на прошлой неделе глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий рассказал, что в Украине нет оборудования для определения новых штаммов коронавируса. Поэтому украинские образцы отправляют на проверку в Германию.

Как писало РБК-Украина, до этого в Минздраве заявляли, что в Украине пока не обнаружили новых штаммов коронавируса.

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