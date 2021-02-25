Німеччина перевірила українські зразки на нові штами коронавірусу: результати
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів про результати перевірки українських зразків на наявність нових штамів коронавірусу. Перевірку зразків робила лабораторія в німецькій клініці "Шаріте".
Про це йдеться у відео, опублікованому міністром на сторінці у Facebook.
Результати перевірки 48 українських зразків показали, що в Україні поки що не знайдено нових штамів коронавірусу.
"Щодо нового штаму коронавірусу можу сказати, що ми отримали результати зразків з клініки "Шаріте". Ми відправляли 48 зразків. У нас немає "британського" штаму, принаймні, і також штамів інших", - заявив Степанов.
Глава МОЗу додав, що Україна буде постійно перевіряти зразки в німецькій клініці.
"Зараз знову відправляємо. Це такий буде постійний процес, щоб визначити (нові штами коронавірусу - ред.)", - розповів міністр.
Обговорили старт вакцинації в програмі "Ранок з Україною"
В ефірі «Ранок з Україною» поговорили про початок вакцинації в Україні. Безумовно, МОЗ контрактує тільки безпечні та якісні вакцини. Українці отримуватимуть препарати на рівні з громадянами Великобританії, Південної Кореї, Канади та країн Європейського Союзу. Сам процес вакцинації іде планово. Вчора дзвонив по вайберу Євгену Горенку, лікарю-реаніматологу Черкаської обласної лікарні, якому першому в Україні зробили щеплення. Почувається добре. Про подробиці першого дня вакцинації, подальші плани МОЗ та як записатись на щеплення від COVID-19 - у відео. Вакцинуймося, бо ми того варті!Posted by Максим Степанов on Thursday, February 25, 2021
Нагадаємо, минулого тижня глава парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький розповів, що в Україні немає обладнання для визначення нових штамів коронавірусу. Тому українські зразки відправляють на перевірку в Німеччину.
Як писало РБК-Україна, до цього в МОЗі заявляли, що в Україні поки не виявили нових штамів коронавірусу.