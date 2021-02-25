Німеччина перевірила українські зразки на нові штами коронавірусу: результати

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів про результати перевірки українських зразків на наявність нових штамів коронавірусу. Перевірку зразків робила лабораторія в німецькій клініці "Шаріте".

Про це йдеться у відео, опублікованому міністром на сторінці у Facebook .

Результати перевірки 48 українських зразків показали, що в Україні поки що не знайдено нових штамів коронавірусу.

"Щодо нового штаму коронавірусу можу сказати, що ми отримали результати зразків з клініки "Шаріте". Ми відправляли 48 зразків. У нас немає "британського" штаму, принаймні, і також штамів інших", - заявив Степанов.

Глава МОЗу додав, що Україна буде постійно перевіряти зразки в німецькій клініці.

"Зараз знову відправляємо. Це такий буде постійний процес, щоб визначити (нові штами коронавірусу - ред.)", - розповів міністр.