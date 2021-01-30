Германия ужесточила ограничения на въезд в страну из-за мутации коронавируса

Федеральное правительство Германии решило ввести жесткие ограничения на въезд в ФРГ из стран, где фиксируется высокая степень распространенности мутировавших вариантов коронавируса. Решение начнет действовать с 30 января.

Об этом пишет DW.

Начинает действовать запрет на въезд из Великобритании, Ирландии, Португалии, Бразилии и ЮАР. А с 31 января в список таких стран и регионов добавят Лесото и Эсватини. Ограничения будут действовать пока до 17 февраля.

Постановление правительства предусматривает в частности, что авиа-, автобусные и железнодорожные компании обязаны "воздержаться от перевозки пассажиров" из этих стран и регионов. То же самое касается и морских перевозчиков.

Напомним, глава Министерства внутренних дел Германии Хорст Зеегофер заявил, что немецкое правительство рассматривает возможность прекращения международных авиаперевозок.

РБК-Украина писало, что в Финляндии с 27 января власти ввела жесткие ограничения на въезд в страну.

Ранее сообщалось, что Франция закрывает границы для прибывающих из-за пределов ЕС. Запрет начнет действовать в воскресенье, 31 января.