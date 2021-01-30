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Німеччина посилила обмеження на в'їзд в країну через мутації коронавірусу

Автор: Инна Собора

Федеральний уряд Німеччини вирішив запровадити жорсткі обмеження на в'їзд до ФРН із країн, де фіксується високий ступінь поширеності мутованих варіантів коронавірусу. Рішення почне діяти з 30 січня.

Про це пише DW.

Починає діяти заборона на в'їзд з Великобританії, Ірландії, Португалії, Бразилії та ПАР. А з 31 січня до списку таких країн та регіонів додадуть Лесото і Есватіні. Обмеження діятимуть поки що до 17 лютого.

Ухвала уряду передбачає зокрема, що авіа-, автобусні та залізничні компанії зобов'язані "утриматися від перевезення пасажирів" з цих країн та регіонів. Те саме стосується й морських перевізників.

Нагадаємо, голова Міністерства внутрішніх справ Німеччини Горст Зеєгофер заявив, що німецький уряд розглядає можливість припинення міжнародних авіаперевезень.

РБК-Україна писало, що у Фінляндії з 27 січня влада ввела жорсткі обмеження на в'їзд у країну.

Раніше повідомлялося, що Франція закриває кордони для прибуваючих з-за меж ЄС. Заборона почне діяти у неділю, 31 січня.

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