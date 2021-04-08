Глава Минздрава Германии выступил против поставок российского "Спутника V" без одобрения ЕМА

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что переговоры по поставкам российской вакцины "Спутник V" начнутся после одобрения препарата в ЕС. Этим занимается Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА).

Он подчеркнул, что готов вести переговоры с Россией.

Кроме того, по его словам, Германии нужна российская вакцина в течение ближайших 2-5 месяцев. Потом страна сможет обеспечить себе более чем достаточное количество доз вакцин.

Европейский регулятор лекарственных средств (EMA) пока проверяет вакцину на безопасность применения. Проверку проводят по той же методике, которая ранее была использована по отношению к другим, уже допущенных к применению в ЕС препаратов.