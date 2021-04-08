Глава МОЗ Німеччини виступив проти поставок російського "Спутника V" без схвалення ЕMA

Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан заявив, що переговори по поставкам російської вакцини "Спутник V" почнуться після схвалення препарата в ЄС. Цим займається Європейське агентством із лікарських засобів (ЕМА).

Він наголосив, що готовий вести переговори з Росією.

Крім того, за його словами, Німеччині потрібна російська вакцина протягом найближчих 2-5 місяців. Потім країна зможе забезпечити собі більш ніж достатню кількість доз вакцин.

Європейський регулятор лікарських засобів (EMA) поки перевіряє вакцину на безпеку застосування. Перевірку проводять за тією ж методикою, яка раніше була використана по відношенню до інших, вже допущених до застосування в ЄС препаратів.