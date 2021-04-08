ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Глава МОЗ Німеччини виступив проти поставок російського "Спутника V" без схвалення ЕMA

Новость на русском → Четвер 08 квітня 2021 17:32
Глава МОЗ Німеччини виступив проти поставок російського "Спутника V" без схвалення ЕMA Фото: Німеччина чекатиме схвалення Спутника V в Європі (Getty Images)
Автор: Инна Собора

Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан заявив, що переговори по поставкам російської вакцини "Спутник V" почнуться після схвалення препарата в ЄС. Цим займається Європейське агентством із лікарських засобів (ЕМА).

Про це пише DW.

Він наголосив, що готовий вести переговори з Росією.

Крім того, за його словами, Німеччині потрібна російська вакцина протягом найближчих 2-5 місяців. Потім країна зможе забезпечити собі більш ніж достатню кількість доз вакцин.

Європейський регулятор лікарських засобів (EMA) поки перевіряє вакцину на безпеку застосування. Перевірку проводять за тією ж методикою, яка раніше була використана по відношенню до інших, вже допущених до застосування в ЄС препаратів.

Нагадаємо, учора влада федеральної землі Баварія (Німеччина) оголосила про плани закупити 2,5 млн доз російської вакцини від коронавіруса "Супутник V", хоча в Європі її ще не зареєстрували.

Раніше повідомлялося, що Німеччина закликала Єврокомісію почати процедуру закупівлі російської вакцини "Супутник V".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус Германия Вакцина від коронавірусу
Локдаун в Україні
Локдаун в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцина від COVID-19
Вакцина від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19