Глава ВОЗ: коронавирус быстрее распределения вакцин в мире

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что COVID-19 движется быстрее, чем распределяются вакцины. Просто обещания стран G7 предоставить миллиард доз вакцин более бедным странам недостаточно.

"Это большая помощь, но нам нужно больше, и они (вакцины - ред.) нужны нам быстрее. Сейчас вирус движется быстрее, чем глобальное распределение вакцин. Ежедневно умирает более 10 000 человек... этим общинам нужны вакцины, и они нужны им сейчас, а не в следующем году", - сказал глава ВОЗ.

7 июня глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреисус заявил, что яркое неравенство в вопросе распределения вакцин против COVID-19 создало "пандемию двух путей", в которой западные страны имеют больше доз вакцин по сравнению с более бедными странами. Страны с низким уровнем дохода имеют лишь 0,4% всех введенных вакцин.

14 июня глава Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала отметила, что торговые барьеры, связанные с медицинскими товарами, мешают борьбе с пандемией COVID-19. Она призвала государства-члены отказаться от них на фоне активизации усилий для достижения соглашения о совместном распространении вакцин.