Глава ВОЗ: коронавирус быстрее распределения вакцин в мире
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что COVID-19 движется быстрее, чем распределяются вакцины. Просто обещания стран G7 предоставить миллиард доз вакцин более бедным странам недостаточно.
Об этом заявил журналистам руководитель ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус, передает The Guardian.
"Это большая помощь, но нам нужно больше, и они (вакцины - ред.) нужны нам быстрее. Сейчас вирус движется быстрее, чем глобальное распределение вакцин. Ежедневно умирает более 10 000 человек... этим общинам нужны вакцины, и они нужны им сейчас, а не в следующем году", - сказал глава ВОЗ.
7 июня глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреисус заявил, что яркое неравенство в вопросе распределения вакцин против COVID-19 создало "пандемию двух путей", в которой западные страны имеют больше доз вакцин по сравнению с более бедными странами. Страны с низким уровнем дохода имеют лишь 0,4% всех введенных вакцин.
14 июня глава Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала отметила, что торговые барьеры, связанные с медицинскими товарами, мешают борьбе с пандемией COVID-19. Она призвала государства-члены отказаться от них на фоне активизации усилий для достижения соглашения о совместном распространении вакцин.