Голова ВООЗ: коронавірус швидший за розподіл вакцин у світі
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) попередила, що COVID-19 рухається швидше, аніж розподіляються вакцини. Просто обіцянки країн G7 надати мільярд доз вакцин біднішим країнам недостатньо.
Про це заявив журналістам керівник ВООЗ Тедрос Адханом Гебреїсус, передає The Guardian.
"Це велика допомога, але нам потрібно більше, і вони (вакцини - ред.) потрібні нам швидше. Зараз вірус рухається швидше, ніж глобальний розподіл вакцин. Щодня помирає понад 10 000 людей... цим громадам потрібні вакцини, і вони потрібні їм зараз, а не наступного року", - сказав голова ВООЗ.
7 червня глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреїсус заявив, що яскрава нерівність у питанні розподілу вакцин проти COVID-19 створила "пандемію двох шляхів", в якій західні країни мають більше доз вакцин порівняно із біднішими країнами. Країни з низьким рівнем доходу мають лише 0,4% всіх введених вакцин.
14 червня глава Світової організації торгівлі (СОТ) Нгозі Оконджо-Івеала зазначила, що торгові бар'єри, пов'язані з медичними товарами, заважають боротьбі із пандемією COVID-19. Вона закликала держави-члени відмовитися від них на тлі активізації зусиль для досягнення угоди про спільне поширення вакцин.